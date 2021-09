'The Matrix: Resurrections' presenta su primer teaser y ya tenemos fecha del primer tráiler

Lleva años siendo uno de los regresos a la gran pantalla más esperados, en especial para los fans del cine de ciencia ficción. 'The Matrix: Resurrections' supone la cuarta entrega de Keanu Reeves como el elegido que debe salvar a la humanidad de esa realidad en la que viven atrapados.

Después de un último año plagado de noticias sobre el regreso de 'Matrix' al cine, por fin hemos podido disfrutar de unas primeras imágenes de la película y la forma en la que han presentado este teaser no podría haber sido mejor. Desde la página web oficial nos han dado dos opciones, tomar la pastilla roja o por el contrario elegir la pastilla azul.

Por supuesto al tomar la pastilla roja no nos hemos despertado para descubrir que vivíamos una mentira, pero si hemos encontrado un primer teaser de 'The Matrix: Resurrections' que sigue la línea narrativa de ser el elegido. Mientras tanto, si elegías la pastilla azul, las imágenes eran diferentes y estaban más orientadas a despertar al usuario que ha elegido esta opción.

Por el momento han confirmado que este mismo 9 de septiembre tendremos un primer tráiler oficial de 'The Matrix: Resurrections' a las 15:00 CEST y, sin no hay más retrasos, la película se estrenará el 22 de diciembre de este año.

Las grandes ausencias de 'The Matrix: Resurrections'

El cine de ciencia ficción no sería lo que es a día de hoy si 'Matrix' nunca hubiera salido a la luz. Ahora llega la cuarta entrega de Neo y compañía, eso sí, no veremos a todos los personajes de la saga original. Por desgracia Laurence Fishburne confirmó que no iba a estar en la cuarta película y esto supone que, en principio, no veremos a Morfeo.

Otra de las grandes ausencias en la película es Lilly Wachowski quien decidió no participar en la continuación de la saga. Esto no significa que las hermanas que crearon 'Matrix' estén peleadas y la propia Lilly explica los motivos: "Había algo sobre la idea de volver atrás y ser parte de algo que ya he hecho que no me terminaba de convencer".

"No quiero haber pasado por mi transición y haber hecho este gran cambio en mi vida, haber sufrido la pérdida de mi madre y de mi padre. Y después de eso hacer algo que ya hice en el pasado y volver a caminar por un sendero que ya he recorrido. Era una decisión que se sentía emocionalmente incompleta. Como volver a ponerme esos viejos zapatos y no quería hacer eso de nuevo", termina contando.

