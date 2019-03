'The Lost City of Z': Charlie Hunnam ignoró a su novia cinco meses para prepararse el papel

'The Lost City of Z' es la nueva película del director James Gray, protagonizada por Charlie Hunnam y Tom Holland. Una adaptación cinematográfica de la novela de David Grann, que está basada en hechos reales.

Y tan real ha querido parecer Hunnam en su papel que hasta ha llegado a ignorar cinco meses a su novia, con la que lleva saliendo once años, durante el rodaje de la película. Al parecer, la pareja llevaba una relación a distancia desde que el actor se traslado a Colombia para grabar la cinta, pero, como explica en una entrevista a Entertainment Weekly, la cosa no funcionó muy bien.

Se enviaban cartas para intentar poner solución a la distancia pero el servicio de mensajería les jugó una mala pasada. "Es muy poco fiable. Recibí una carta de ella, y me di cuenta por su tono y las cosas que decía que no había recibido las dos cartas que le había enviado con anterioridad", explicaba el intérprete.

Entonces, Hunnam, decidió aprovechar la ocasión para prepararse mejor su papel. Y poco a poco, para vivir el mismo conflicto familiar que tuvo su personaje, interrumpió la comunicación por completo con su novia durante cinco meses. Algo que claramente a ella no le gustó nada.

Cuando volvió a verla, el actor intentó solucionarlo regalándole una esmeralda bien grande, esperando que su pareja, que es diseñadora de joyas, aceptara sus disculpas. "No solucioné el lío en el que me metí, pero estaba a medio camino", confesaba.

Parece que eso del método a su novia no le parece excusa. Pero bueno, al menos se llevó una esmeralda a cambio. Esperemos que poco a poco se vayan solucionando las cosas.

'The Lost City of Z', cuyo reparto lo completan Sienna Miller y Robert Pattinson, llegará a los cines estadounidenses el 14 de abril de 2017. En España, todavía no tiene fecha de estreno.

