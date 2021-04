'The Flash': Comienza el rodaje y Michael Keaton aparecerá en la película como Batman

El nuevo proyecto cinematográfico de Universo DC, la película 'The Flash', comenzó oficialmente su rodaje el pasado lunes en Londres, tal y como lo reveló su director, Andrés Muschietti, a través de una publicación de Instagram. "¡¡¡Aquí estamos!!! The Flash día 1", eran las palabras que publicaba junto con un vídeo.

Ezra Miller volverá a dar vida a Barry Allen en el Universo DC. A pesar de haber interpretado a Barry en muchas películas como 'Escuadrón Suicida' o 'Liga de la Justicia', esta vez es diferente. Ahora se convierte en el protagonista de 'The Flash', aunque también aparecerán otros rostros conocidos.

El último en confirmar ha sido Michael Keaton, que aparecerá como Batman después de casi tres décadas sin interpretar al personaje.

La noticia ha sorprendido a todo el mundo ya que recientemente en una entrevista para Deadline, Michael expresó su preocupación por la situación de pandemia existente, dejando caer que no podría hacer 'The Flash'.

"¿Sabes lo que me preocupa más que nada acerca de todo esto? El COVID", dijo Keaton. "Estoy más preocupado. Estoy más atento a la situación de COVID en el Reino Unido que a cualquier otra cosa. Eso determinará todo, y por eso estoy viviendo aquí fuera de la ciudad, alejándome de todos, porque el COVID me tiene realmente preocupado. Entonces, eso es lo primero que tengo en cuenta en todos los proyectos. Lo veo y digo, ¿esta cosa me va a matar? Y ya sabes, si no es así, hablamos".

Keaton interpretó por primera vez a Batman en 1989. La última vez que pudimos verlo en la gran pantalla como Batman fue en 1992, en 'Batman Returns'. Ambas películas fueron dirigidas por Tim Burton. Después de ello y a consecuencia de la expulsión de Burton como director, Michael decidió colgar en el armario el traje de superhéroe, hasta ahora.

'The Flash' no tendrá en cuenta las dos últimas apariciones de Batman e investigará qué es lo que ha estado haciendo el Batman de Keaton desde su última aparición en 1992. La historia se basa principalmente en el viaje de Barry Allen al pasado para evitar la muerte de su madre, donde creará otro universo protegido por Batman, ahora 30 años mayor.

Está previsto que podamos disfrutar 'The Flash' en la gran pantalla el 4 de noviembre de 2022.

