'Fast and Furious 6' comienza su rodaje en Londres

Universal Pictures se ha puesto manos a la obra con la nueva entrega de la saga 'Fast and Furious', y ha comenzado a rodar la sexta parte en Londres. Así se ha sabido a través del Twitter de Paul Walker y de Tyrese Gibson, dos de los actores que ya formaron parte de la quinta secuela, 'Fast Five', que recaudó un total de 509 millones de dólares.

Tal fue el éxito que ambos actores repetirán en sus papeles de Brien O'conner (Walker) y Roman Pearce (Gibson), formando el triángulo perfecto con Dom Toretto, o lo que es lo mismo, Vin Diesel. Junto a ellos tres estará también Michelle Rogríguez, Gina Carano, Luke Evans, Dwayne Johnson y Jordana Brewster.

La dirección de la película le ha vuelto a ser encargada a Justin Lin, quien ha sido el director de las tres últimas entregas. Comenzó con la tercera parte de la saga,'The Fast and The Furious: Tokyo Drift', y dirigió la cuarta película, 'Fast & Furious', que en realidad se trataba de la secuela de la primera y la segunda entrega. Por último, fue el encargado de 'Fast Five', un taquillazo en todos los cines.

El estreno está previsto para el 24 de mayo de 2013. Hasta entonces, habrá que esperar para ver las nuevas adquisiciones en automóviles que Toretto y sus amigos han elegido para la ocasión.