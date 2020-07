EL NUEVO JOKER PARA EL NUEVO BATMAN

A pesar de que la película 'The Batman', de la que Robert Pattinson será protagonista, aún no ha podido retomar su rodaje tras la pandemia del coronavirus, los fans no pueden dejar de especular en torno al resultado final que tendrá la cinta y lo que le depara a la nueva versión del Justicieron de Gotham.