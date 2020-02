'The Batman' se desentiende del Universo DC, según ha revelado Matt Reeves

Matt Reeves se ha ganado su puesto en la industria de Hollywood a la fuerza. Después de que 'Monstruoso' se haya convertido en una película de culto y que su incorporación a la saga de 'El planeta de los simios' haya supuesto la reformulación del concepto blockbuster, Warner descolgó el teléfono y le comunicó que le necesitaban para salvar a Batman.

La octava película en solitario del personaje se vio envuelta en polémica desde el minuto 1. Aparecieron rumores de que la buena elaboración del guion era algo secundario y para cuando Affleck abandonó la silla del director, todo parecía perdido. No obstante, Matt Reeves salió al rescate y 'The Batman' volvió a tener rumbo. Pero parece que después de todo, no seguirá la línea que todos pensábamos.

"Bueno, tengo una visión sobre qué hacer con el personaje que resuena con mi personalidad y una perspectiva que puede crecer en otras cosas. Cuando ellos [Warner Bros.] hablaron conmigo, lo que me dijeron es, 'mira, es una independiente, no es parte del Universo Extendido'", ha declarado el director.

¿DC expande su universo y Batman no formará parte de él? Algo no parece encajar. No solo porque Ben Affleck se pondrá el traje por cuarta vez, por mucho que su hermano no lo crea, sino porque el universo expandido de la compañía está usando a Bruce Wayne de nexo entre sus personajes.

Ya anticipó que sería una película de detectives de cine negro, una faceta nunca explorada en este personaje. Por lo que parece que, al menos en estética, se diferenciará no solo de la línea de DC hasta el momento, sino del género de superhéroes en general. Habrá que esperar para ver el resultado, pero parece que Warner ha hecho su apuesta más arriesgada hasta el momento con su personaje más seguro y, cuando se habla de Matt Reeves, las apuestas suelen resultar ganadoras.