'The Batman' está más cerca de lo que piensas: Se confirma que su guion ya está terminado y hay fecha de rodaje

En el último año mucho se ha hablado del futuro de 'The Batman', la nueva película del superhéroe de DC, que ha atravesado por varias complicaciones para llevarse a cabo. Uno de los principales problemas se debía a la continuación de Ben Affleck como el caballero de la noche, unido a las dificultades por terminar de concretar el proyecto.

Pues bien, parece que poco a poco se van disolviendo estos problemas y el proyecto está en marcha. Aunque no se ha aclarado qué va a pasar con Affleck lo que sí está confirmado es que Matt Reeves, director del filme, ya ha culminado el guion de 'The Batman', tal y como ha confirmado 'The Hollywood Reporter' en 'Heat Vision'.

Pero esto no es todo, además el rodaje ya tiene fecha de inicio y será este mismo año: "El guion está básicamente acabado, aunque Matt Reeves seguirá revisando y arreglando cosas aquí y allá. He oído que el estudio quiere empezar a rodar en noviembre. Así que digamos que ya casi está listo", explica el periodista de 'The Hollywood Reporter' Borys Kit.

Antes varios son los estrenos de DC que veremos en la gran pantalla en los próximos dos años como 'Shazam!', la secuela de 'Wonder Woman', la película en solitario de Harley Quinn y 'El Joker' de Joaquin Phoenix. Por lo que seguramente no será hasta el 2021 cuando 'The Batman' llegue a los cines.