'The Batman': Los Ángeles puede convertirse en la nueva Gotham

No es un secreto que la producción de 'The Batman' no va tan bien como lo esperado. Ben Affleck, el que se supone que debe dirigir y protagonizar la nueva versión cinematográfica en solitario del Caballero Oscuro, descartó ayer que este proyecto esté en absoluto "asegurado". Además, hace apenas un mes aseguró que "no tiene prisa en hacer una película mediocre", implicando que no hará una cinta de Batman que no esté a la altura de Tim Burton y Christopher Nolan.

¿Es el Batman dirigido por Ben Affleck una esperanza perdida? Aún es muy pronto para decirlo, pues según los últimos rumores ya se ha elegido el lugar de grabación para la película. Según el portal Batman on Film Los Ángeles albergaría el rodaje de la película, y por ello podemos deducir que la ciudad californiana sería la nueva encarnación de Gotham en el cine.

Hay que coger con pinzas esta información, pues no se ha confirmado oficialmente y viene de rumores escuchados en los estudios de Hollywood. No obstante tampoco ha sido desmentida hasta el momento por parte de Warner Bros ni DC Comics, por lo que podemos respirar tranquilos. Lo único seguro que sabemos es que, si todo va bien, 'The Batman' será estrenada en 2018. Esperemos que Ben Affleck, que estrenará 'Vivir de noche' dentro de poco, haya completado su historia para entonces...