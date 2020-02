Test cinéfilo: ¿Eres capaz de adivinar la película de 'Fast and Furious' con solo una imagen?

Apto solo para auténticos fans

No, nosotros tampoco nos esperábamos que lo que comenzó en 2001 como una especie de remake de 'Le llaman Bodhi', se convirtiera en una de las sagas más taquilleras de la historia. Cada entrega de 'Fast and Furious' se convierte automáticamente en uno de los eventos del año. Sabemos que no puedes esperar a las dos próximas películas que ya tienen confirmadas, pero ha llegado el momento de que demuestres lo mucho que te importa el destino de tus personajes favoritos. ¿Eres capaz de acertar todas estas preguntas?