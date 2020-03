Terrence Davies, Arturo Ripstein y Kore-eda optarán a la Concha de Oro

El británico Terence Davies, al que el festival dedicó una retrospectiva en 2008, acudirá a San Sebastián con 'The Deep Blue Sea', protagonizada por Rachel Weisz, Tom Hiddleston y Simon Russell Beale. El autor de 'Voces distantes' ha adaptado en esta ocasión la obra teatral homónima de Terence Rattigan, que narra el conflicto emocional de una mujer casada que se enamora de otro hombre.

El director mexicano Arturo Ripstein presentará en San Sebastián 'Las razones del corazón', una "libre y personal" adaptación de los últimos capítulos de la 'Madame Bovary' de Flaubert. Ripstein ganó la Concha de Oro en 1993 por 'Principio y fin' y en 2000 por 'La perdición de los hombres', además del Premio Especial del Jurado por 'El lugar sin límites' en 1978.

Por su parte, Kore-eda, uno de los nombres más prestigiosos del cine japonés y viejo amigo del festival, presenta por cuarta vez un filme en la Sección Oficial, donde ha participado con 'After Life' (1998), 'Hana' (2006) y 'Still Walking', en 2008. Ahora lo hará con 'Kiseki ('I Wish')', que cuenta la historia de un niño de 12 años cuya gran ilusión es reunirse con su hermano menor, que vive lejos de él tras el divorcio de sus padres.

La actriz, directora y productora Sarah Polley, que ha trabajado con Terry Gilliam, David Cronenberg e Isabel Coixet, entre otros, presentará 'Take this waltz', el drama de una joven "en plena confusión sentimental", que tiene en el reparto a Michelle Williams y Seth Rogen.

Otra actriz y directora, la francesa Julie Delpy, concursará con 'Skylab', su cuarta película, que también protagoniza y que el festival anuncia como una nostálgica comedia sobre una reunión familiar ambientada en los años 70.

El chino Wang Xiaoshuai, Oso de Plata en Berlín por 'La bicicleta de Pekín' en 2001, traerá 'Flowers', viaje por la convulsa época previa a la muerte de Mao Zedong a través de la mirada de un niño.

También aspira a la Concha de Oro 'Los Marziano', una producción argentina dirigida por Ana Katz y protagonizada por Guillermo Francella y Arturo Puig, que expone las tensas relaciones de dos hermanos peleados desde hace años que se reúnen para una celebración familiar.

João Canijo, ayudante de dirección de Manoel de Oliveira, Alain Tanner y Wim Wenders, acude con 'Sangue do meu sangue', un "intenso" melodrama familiar ambientado en un barrio periférico de Lisboa.

Por su parte, el actor francés Mathieu Demy, se ha situado tras la cámara y ante la cámara en 'Americano', el periplo mexicano de un joven francés en busca de una misteriosa mujer que fue amiga de su madre fallecida, del que toman parte las actrices Salma Hayek, Géraldine Chaplin y Chiara Mastroianni. Esta cinta opta también al Premio Nuevos Directores en esta 59 edición, que precisamente dedica una retrospectiva a Jacques Demy.La competición oficial del festival también contará con la cinta griega "Adikos Kosmos", de Filippos Tsitos, y la sueca "Happy End", de Björn Runge, que aborda el maltrato psicológico y físico de la mujer en la sociedad actual.