'Terminator 6': Arnold Schwarzenegger revela que van a ignorar la mitad de la saga

Después de ver cómo Sarah Connor y su hijo John salvaban a la humanidad mientras levantaba el pulgar, James Cameron dejó los mandos de uno de sus proyectos estrella. 'La rebelión de las máquinas' llegó y rompió las esperanzas de los fans. Pero no pudieron evitar volver a caer cuando Christian Bale se puso en la piel de John Connor en un mundo ya postapocalíptico. Tuvieron que pasar seis años para volver al universo de Skynet, pero las críticas volvieron a hundir la franquicia, dejando a 'Génesis' como un producto fallido más. No obstante, no está todo perdido para los Terminators.

James Cameron anunció el esperado regreso de Linda Hamilton como Sarah Connor. El tiempo ha pasado y una de las mayores heroínas de la historia del cine volverá para demostrar que no todo está dicho en esta saga. Eso sí, la nueva producción tiene claro que desde 'Terminator 2' no hubo ninguna buena noticia para la franquicia.

"Esto es una continuación de la historia de 'Terminator 1' y 'Terminator 2' y vamos a fingir que las otras películas fueron un mal sueño o una línea de tiempo alternativa, lo que está permitido en nuestro multiverso", afirmó Schwarzenegger. "Lo único en lo que insistí es en que de alguna manera diésemos otra forma a la franquicia y la reinventásemos para el siglo XXI", confirmando así la necesidad de muchos seguidores que siguen repitiéndose aquello de "Sayonara, baby" como si nada que vino después fuese real.

El estreno está previsto para el 26 de julio de 2019, por lo que James Cameron (ahora productor) y el director Tim Miller ('Deadpool') tienen suficiente margen como para crear una historia a la altura de las expectativas. Los fans de la saga no están para muchas más decepciones, pero desde luego tienen claro que están ante la mayor misión de su historia. Porque encontrar un hueco en el calendario de estrenos actual es tarea complicada. Tarea que solo la mejor Sarah Connor podría cumplir.