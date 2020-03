La tercera parte de 'El Hobbit' ya tiene fecha de estreno

Desde que Peter Jackson anunciara que sí que habría una tercera parte para 'El Hobbit', mucho se ha rumoreado sobre el proyecto. Al final, han sido las productoras Warner Bros y Metro Goldwy Meyer las que han anunciado en un comunicado que la tercera y última parte de la trilogía se estrenará el 18 de julio de 2014.



Se titulará 'El Hobbit: Partida y regreso', como estaba pensado que se llamaría la segunda entrega. Así que el nombre de la segunda parte de la franquicia será finalmente 'The Hobbit: The Desolation of Smaug'. Esa cinta llegará a las salas el 13 de diciembre de 2013. La primera parte, "The Hobbit: An Unexpected Journey", se estrenará el próximo 14 de diciembre.



A finales de julio se confirmó que esta esperada adaptación cinematográfica de la obra homónima de J.R.R. Tolkien llegará finalmente en tres películas y no en dos, como se planeó al principio.



"Queríamos que no transcurriera tanto tiempo entre el estreno de la segunda y la tercera película. Con un estreno en julio nos permite tener el estreno veraniego perfecto y que los fans no tengan que esperar tanto tiempo para ver el final de esta épica aventura", indicó Dan Fellman, presidente de distribución doméstica de Warner Bros.



Bajo la dirección de Jackson, las tres obras se han rodado en 3D digital usando las más avanzadas tecnologías. Actualmente se están filmando nuevas escenas en los estudios Stone Street, de Wellington, y en localizaciones exteriores de Nueva Zelanda.



El rodaje de 'The Hobbit' concluyó a finales de junio, pero Jackson confesó que tenía mucho material y que debía cortar muchas escenas para bajar de las dos horas de metraje para las dos películas planeadas en un comienzo.



"Tras ver una edición de la primera película y un trozo dela segunda estábamos muy satisfechos con la forma que estaba tomando la historia. La riqueza de 'The Hobbit', así como el material de los apéndices de 'The Lord of the Rings', nos hicieron plantearnos una simple pregunta: ¿contamos más de la historia?", sostuvo Jackson a finales de julio.



La trilogía estará protagonizada por Ian McKellen (Gandalf), Martin Freeman (Bilbo Baggins) y Richard Armitage (Thorin Oakenshield), y en ella tienen papeles secundarios actores que regresan a sus personajes de 'The Lord of the Rings' como Cate Blanchett, Orlando Bloom, Christopher Lee, Hugo Weaving, Elijah Wood y Andy Serkis como Gollum.