La teoría loca de 'Grease' que estropea toda la película

Reddit es el lugar del que nacen las teorías más locas, y muchas veces las más legítimas. Ahora, los usuarios de la plataforma han puesto los ojos sobre una de las películas más famosas de la historia y están dispuestos a darle la vuelta a cintas de hace casi 40 años.

'Grease' es el centro de la teoría loca que se ha vuelto viral y que afirma que Sandy estaba muerta desde el principio de la película. Sí, sí, como lo lees.

La teoría defiende el argumento de que Sandy se ahogó realmente al comienzo de la película y entró en coma. A partir de ese momento, los eventos que ocurren en la película forman parte de un sueño realista del coma de la chica, y por ello formaba parte de él Danny, la última persona a la que vio.

Las visiones van siendo cada vez más ridículas, hasta que mientras que Danny intenta resucitarla en la playa en vano, ella les ve a ambos metafóricamente volando hacia el cielo en el coche.

De esta manera toda la película sería un coma de minutos de una mujer antes de morir ahogada.

Pero las teorías locas sobre la película no terminan aquí. El usuario Randomd0g va un paso más allá y defiende la teoría que explica que Sandy se suicida casi al final de la película.

Se basa en que la última línea de “Look at me I’m Sandra Dee (Reprise)” es “Goodbye to Sandra Dee” (traducido como 'Adiós a Sandra Dee') y que todo lo que ocurre tras esta canción es "demasiado perfecto". Danny y Sandy están juntos de nuevo a pesar de todo, Rizzo de repente no está embarazada y Kenickie decide que realmente la ama, los chicos más nerds entran en el equipo de deportes... todo es perfecto, justo como la inocente Sandy hubiera querido que fueran las cosas.

Y por supuesto la escena del coche volador, que le da el toque de sueño poco realista a la escena.

Cuando elaboraron el guión de la película, ¿se dieron cuenta de la trascendencia que tendría el coche volador?