"Tenía mocos por toda la cara": Kate Hudson afirma lo desagradable que fue besar a Matthew McConaughey

Las actrices Kate Hudson y Gwyneth Paltrow tienen mucho recorrido en el mundo del cine, uno de los géneros más explorados por ambas ha sido la comedia romántica, por eso cuando se reunieron en el podcast de la propia Paltrow, 'The goop Podcast', conversaron sobre las experiencias que han tenido besando a sus compañeros de reparto.

Aparentemente sus besos en pantalla fueron mágicos, o así se transmitió, pero las actrices no están muy de acuerdo. Kate Hudson protagonizó junto a Matthew McConaughey una de las comedias románticas por excelencia, el clásico absoluto 'Cómo perder a un chico en 10 días' en 2003 y 'Fool's Gold' en 2008. Pero la actriz reveló a Paltrow: "Sabes, creo que no he tenido los mejores besadores", al parecer ni si quiera McConaughey pasó el filtro.

De hecho, Kate confiesa alguna escena con el actor que fue un tanto desagradable y afirma que "tenía mocos por toda la cara". Para saber todo lo que ha dicho al respecto puedes verlo en el vídeo de arriba de la noticia.

Por su parte Gwyneth, es reconocida por interpretar a Pepper Potts, el único amor verdadero en la vida de Iron Man, la actriz confesó: "Al igual que con Robert Downey Jr, cuando lo besaba pensaba 'tienes que estar de broma'. Era literalmente como besar a mi hermano".

Sin embargo Hudson quiso finalizar las historias con su compañero en 'Almost Famous'. "¿Sabes quién besaba bien, pero no se vio porque lo cortaron? Era Billy Crudup", dando así algo de esperanza.

