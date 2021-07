"Tenía una libreta con la cara de Robert Pattinson": Bryce Dallas Howard, ¿una fan en el rodaje de 'Crepúsculo'?

Bryce Howard es una actriz estadounidense que ha participado en una larga lista de largometrajes, entre las que destaca su participación en 'Jurassic World' o su interpretación como la madre de Elton John en 'Rocketman'. Además, participó en el rodaje de 'Crepúsculo' e interpretó el papel de Victoria.

Ahora, la saga ha vuelto a causar furor entre los adolescentes y vuelve a ser uno de los productos audiovisuales en tendencia ya que todas las películas han sido añadidas a la cartelera de Netflix, y para celebrar este lanzamiento, Bryce Howard ha querido compartir con sus 2 millones de seguidores en Instagram una divertida anécdota del rodaje sobre vampiros adolescentes.

La fotografía que la artista ha decidido compartir es una imagen de la película en la que aparece junto a Xavier Samuel y Robert Pattinson, en cuya descripción escribía: "Dato curioso: Mi cuñado me hizo un bloc de notas para que lo usara con la cara de Robert Pattinson con "vive peligrosamente" en la parte inferior".

"Nunca olvidaré la primera vez que vi 'Crepúsculo' en el 2008. Cada vez que Edward Cullen (#EquipoEdward) estaba en la pantalla, apretaba la mano de mi esposo", concluía la actriz.

Ron Howard a veces no distingue a su hija de Jessica Chastain

El parecido entre ambas actrices es tan elevado, que el propio padre de Bryce Dallas Howard, Ron Howard, es incapaz de diferenciar a su hija de la actriz Jessica Chastain.

Chastain declaró en una intervención televisiva que incluso ella misma ha llegado a confundirse con Bryce Dallas Howard. ''Antes incluso de que mi carrera despegase, recuerdo que estaba en el metro y vi la portada de una revista en la que aparecía una pequeña fotografía de ella. Entonces me pregunté; ''¿qué estoy haciendo en esa revista?'' Luego me di cuenta de que no era yo" confesó risueña.

Además, Chastain añadió que le pasó algo parecido con el padre de Bryce, Ron Howard. ''Una vez estaba en una tienda y coincidí con Ron Howard, y al pasar por su lado, una amiga escuchó cómo le decía a su acompañante que creía haber visto a su hija Bryce pasar por su lado. La verdad es que nos parecemos mucho''.

