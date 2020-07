Al parecer Christopher Nolan ha estado hablando con su hermano, Jonathan Nolan (co-creador de la serie 'Westworld', con el que suele trabajar), sobre distintas maneras de aprovechar las estrategias de marketing transmedia que puedan alcanzar a un mayor público interesado en las enigmáticas pistas que se pudieran encontrar en cuanto a la trama y detalles de 'Tenet'. En caso de que todo lo que se especula sea cierto, resultaría uno de los giros de trama ('plot twist') más impresionantes que se ha visto en mucho tiempo.

La pista en potencia se habría desvelado gracias a un usuario de Twitter (@antovolk), que puso un enlace a la página oficial de 'Tenet'. La foto que aparece al acceder al enlace es la del póster de John David Washington, pero en esta versión no se ve escrito 'Tenet', sino la frase: "We live in a twilight world and there are no friends at dusk" ("Vivimos en un mundo crepuscular y no hay amigos al anochecer").

Para quienes hayan sabido relacionar ya que uno de los actores del reparto de 'Tenet' es Robert Pattinson y que este fue uno de los protagonistas de la saga 'Crepúsculo', con el concepto de mundo crepuscular, ya se habrá dado cuenta de que la pista puede significar que esta nueva película de Nolan podría estar haciendo un guiño, estar relacionada con ese mundo o haber sido cosa del propio Pattinson. En cualquier caso, nadie habría visto venir esta posibilidad en ningún momento.

Pero esto no queda aquí. Si pinchas sobre el link te llevará a una página adosada en la que te pedirá que des acceso a tu audio y micrófono. Desde ahí escucharás la voz de Martin Donovan (actor que pone voz al tráiler de la película) decirte que le han dado una palabra. En el caso de que digas "Tenet", simplemente te redirigirá para que veas el tráiler, pero si dices "twilight", te llevará a una página en la que viene escrita la segunda parte de la anterior frase, "and there are no friends at dusk", ofreciéndote a su vez la descarga de un GIF del póster de la película.

Lo interesante del GIF es que en él se puede apreciar una especie de portales en el fondo, por los que se ve a gente corriendo a través de ellos. Esto podría querer decir que esos portales son los que dan acceso al misterio de la inversión temporal que forma parte principal de la trama. Si esta u otras teorías son ciertas se sabrá con su estreno programado para mediados de agosto.

