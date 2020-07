Aún no se conocen muchos detalles sobre el personaje de Elizabeth Debicki en 'Tenet', la esperada película de Christopher Nolan que se estrenará este verano. Debicki interpretará a la esposa separada del antagonista de la película, un oligarca ruso al que interpreta el actor Kenneth Branagh.

Sin embargo, lo que Nolan sí ha confesado a Variety es que casi pasa por alto considerar a Debicki para el papel que interpreta en 'Tenet'. El director adimtió que la actriz australiana hacía tan buen papel en 'Viudas', haciéndose pasar por estadounidense, que la sacó de su lista de posibles actrices para el papel de su nueva película. "Estaba buscando una caracterización muy, muy británica", explicó Nolan sobre el papel de 'Tenet'. La actuación de Debicki en 'Viudas' le confundió, haciéndole creer que ella no era la adecuada.

Sin embargo, la productora y esposa de Christopher Nola, Emma Thomas, sugirió a su marido que Debicki podría interpretar dicho papel en 'Tenet', puesto que no era de Estados Unidos. En ese momento, Nolan se dio cuenta. "Elizabeth es una de esos grandes actores que, cuando te llaman la atención, te das cuenta de que los has visto en muchas cosas, pero no te das cuenta de que es la misma persona", confesó el director. Después de volver a ver 'Viudas', 'El Gran Gatsby' y 'The Night Manager', Nolan admitió que la habilidad camaleónica de la actriz le había dejado boquiabierto.

Cómo consiguió Debicki su papel en 'Tenet'

Al ver el trabajo de Elizabeth Debicki, Christopher Nolan le ofreció el papel que interpreta en 'Tenet'. Sin embargo, a pesar del ofrecimiento, la actriz australiana insistió en que quería acudir a una audición. "Hay un cierto nivel de actor que, como director, no necesariamente quieres pedirles [una audición]. Pero ella quería hacerlo. Creo que para ella era importante saber que podía hacer lo que estaba buscando", explicó Nolan. "Ella entró y simplemente impresionó a todos", detalló el director.

En cuanto al papel que interpretará Debicki en 'Tenet', que se estrenará en cines en España el 14 de agosto, Nolan lo describió como algo "muy difícil" de lograr porque "tiene que ser extremadamente vulnerable y ponerse, y sin embargo tiene que haber esta fuerza, esta profundidad, estas reservas que se presenten". "Ella encuentra una manera de interpretar vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, lo cual es muy humano y muy real", prosiguió el director británico.

