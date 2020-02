¿Tendremos película de 'The Walking Dead'?

Fue Chad Coleman, quien interpreta a Tyrese, un personaje que apareció en la tercera temporada en la serie de la AMC, quien en una entrevista con MTV Geek afirmó que la película de The Walking Dead es algo que a los millones de seguidores al igual que ocurrió con la otra gran serie en la que participó: The Wire.



"Creo que debería suceder. Creo que sería increíble. Pienso que a todo el mundo le encantaría, igual que la gente hablaba de la película de The Wire, ¿sabes?", apuntó Coleman que acto seguido señaló que sus sensaciones son que la película de 'The Waking Dead' será una realidad más pronto que tarde.

"Se pondrán a trabajar en ella a no mucho tardar y tomará a todos por sorpresa", sentenció el actor que se mostró entusiasmado con la idea de llevar la serie basada en los comics creados por Robert Kirkman y Tony Moore.

Protagonizada por Andrew Lincoln la cuarta temporada de The Walking Dead comenzó a rodarse hace pocos días en Atlanta (Georgia, Estados Unidos. El último episodio de la tercera temporada de la serie, Welcome to the tombs, batió récords de audiencia con más de 12 millones de espectadores y está previsto que la nueva temporada tendrá 16 episodios y volverá a las pantallas de la AMC en octubre.