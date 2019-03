'Los Teleñecos' hacen una parodia de 'The Girl with the dragon Tattoo' en su nuevo tráiler

Primero nos sorprendieron con 'The Fuzzy Pack' un guiño a la película 'The Hangover' ('Resacón en las Vegas') y más tarde se basaron en la película 'Green Lantern' ('Linterna verde') para volver hacer una nueva parodia.

La última víctima que han elegido para su nuevo tráiler ha sido 'Los hombre que no amaban a las mujeres', titulada en inglés como 'The Girl with the dragon Tattoo'. La mezcla entre los dos títulos ha dado como resultado 'The Pig with the Froggy Tattoo'. Aquí en España ya se han encargado de titularlo como 'Las ranas que no amaban a las cerdas', y que imita al primer tráiler de la cinta de David Fincher que pudimos ver en junio.

Pero por si el tráiler fuera poco, también han lanzado su propia versión del polémico póster de Daniel Craig y Rooney Mara, pero con sus propios protagonistas.

'Los teleñecos' se estrenará en España el 3 de febrero de 2012, mientras que en Estados Unidos será el 23 de noviembre, como bien dice el cartel.

Os dejamos los tráiler - parodia que ha lanzado la productora Walt Disney, para que hagáis un repaso y veáis cual lo imita mejor.