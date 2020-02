La rebuscada técnica de Dave Bautista para desmaquillarse y no arrancarse la piel en el intento en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2'

Dave Bautista es el ejemplo de todo lo que se puede sufrir a la hora de interpretar a un superhéroe. Sobre todo a la hora de limpiar todo el maquillaje que lo convierte en Drax. ¿Piensas que con un poco de desmaquillante y algodones se puede convertir al miembro de los Guardianes de la Galaxia en el actor y luchador? Pues según ha revelado el propio Bautista en una entrevista con Cinemablend, estás muy equivocado.

"Al final del día me meten en una sauna. Tienen que hacer que el maquillaje se derrita, literalmente", destaca el pobre Bautista. Pero ojo, porque este proceso no era el primero que se aplicó para desmaquillar a Dave, si no que es la técnica que han tenido que buscar tras algún percance. "Durante la prueba, se dieron cuenta de que tenían que rascar el maquillaje para quitármelo, lo que era muy abrasivo. Después de dos días, mi piel era como una hamburguesa, así que intentamos lo de la sauna", señala sobre las consecuencias de este curioso desmaquillaje.

Al menos, parece que Dave Bautista se lo pasa bien el rato que pasa en la sauna. "Vienen tres tíos a la sauna y me atacan. Nada raro", comenta entre risas el actor, que revela que mientras estos tres trabajadores le desmaquillan "hablan sobre fútbol y se pelean". "Simplemente somos cuatro tíos en una sauna siendo tíos".

¿Impaciente por ver a Dave Bautista con este sorprendente y complejo maquillaje? Recuerda que 'Guardianes de la Galaxia Vol. 2' se estrena el próximo 28 de abril. Te dejamos con su último tráiler.