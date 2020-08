"Fue lo más duro": Taylor Zakhar Perez habla de la mentira que tuvieron que tapar durante el rodaje de 'Mi primer beso 2'

La primera parte de 'Mi primer beso' ya fue un éxito, pero la secuela introducía nuevos personajes que le daban frescura a la producción de Netflix. Uno de ellos era, Taylor Zakhar Perez, un actor desconocido para la mayoría.

'Mi primer beso 2' se estrenaba el 24 julio, y Taylor Zakhar Pérez tenía unos 70.000 seguidores en Instagram. En una semana vio como sus fans aumentaba hasta la friolera de tres millones en la red social. El tercero en discordia en la historia de amor entre Joey King y Jacob Elordi (traspasando la pantalla), enamoraba a todos los fans de la película y se hacía mundialmente famoso, aunque el actor ya estaba inmerso en el mundo de la interpretación antes de todo esto.

Perez comenzó a actuar en el teatro musical regional cerca de Indiana. El modelaje vino después en Chicago seguido de un traslado a Los Ángeles hace unos ocho años probando suerte en el mundo televisivo, Taylor Zakhar Perez incluye 'iCarly', 'Suburgatory', 'Code Black' y 'Scandal' en su curriculum, ahora con 28 años puede añadir a Marco en su lista con la comedia romántica que lo ha lanzado a la fama.

Pérez confesaba en una entrevista para Variety el momento en el que fue consciente de su subida hacia el estrellato: "Mi hermana menor y yo vivimos juntos y hoy cuando me desperté, ella estaba como, 'Tienes tres millones de seguidores en Instagram'". " Yo estaba como, 'Oh, Dios mío'. Ella dice: "¿Cómo te sientes? Yo digo: "No lo sé". Supongo que esto es un subproducto de trabajar muy duro".

En actor también ha confesado en la entrevista cuál fue la gran mentira que le resultó tan difícil de guardar y que por fin ha salido a la luz, puedes encontrarla en el vídeo de la noticia.

Seguro que te interesa:

"No imagino mi vida sin ti": Las tiernas palabras de Taylor Zakhar Perez, Marco en 'Mi primer beso 2', a Joey King que han hecho saltar las alarmas