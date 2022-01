Taylor Lautner estuvo años sin salir de casa tras el éxito de 'Crepúsculo'

El actor Taylor Lautner es mundialmente conocido por su papel de Jacob Black en la saga 'Crepúsculo'. Durante cinco películas, Lautner dio vida a uno de los licántropos favoritos de la literatura juvenil, que resultó ser un éxito abrumador de taquilla. Taylor Lautner tenía tan solo 16 años cuando su vida cambió por completo. Ahora, tras años alejado de las cámaras, asegura que se sintió asustado y le resultó "abrumador" lidiar con la fama.

"No muchas cosas en la vida pueden suceder de la noche a la mañana. La fama puede. También puede desaparecer de la noche a la mañana. Cuando tenía 16, 17, 18 años, me despertaba e intentaba simplemente salir a caminar o tener una cita, tenía 12 coches esperando en la puerta de mi casa para seguirme a cualquier parte, o aparecer en un aeropuerto, o en cualquier lugar. Había siempre miles de fans gritando" contó Taylor en una entrevista con Today.

No tenía una vida "normal"

Taylor Lautner confesó que la fama se volvió "abrumadora" para él, y sintió que no podía vivir "una vida normal".

Por eso, comenzó a sentir miedo a salir de casa o a aparecer en un lugar público. El actor reconoció que tardó más de 10 años en ir a un supermercado, a un centro comercial o al cine por miedo a que le reconocieran, y admitió que cuando volvió a hacerlo, algo tan simple como hacer la compra fue liberador.

"Pasé muchos años sin salir de mi casa, o si lo hacía, era con sombrero, gafas de sol y simplemente asustado", reconoció. "Cambió algo dentro de mí donde, no lo sabía, pero tenía miedo de salir. Me daba ansiedad salir. Así que simplemente no lo hacía".

El amor le ayudó

Tras el estreno de la última película de la saga en 2012, la atención mediática disminuyó, y aunque al principio fue raro, comenzó a sentirse mejor. "Estoy mucho mejor ahora, que en loso últimos 4 o 5 años", y esto se debe en parte, a su prometida, Tay Dome, a pesar de que según confesó el actor, "ella era más del equipo Edward Cullen".

