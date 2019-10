El futuro de los X-Men tras la compra de Fox por parte de Disney sigue siendo muy incierto, pero ha abierto un nuevo mundo de posibilidades en cuanto al Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora que se ha terminado una era con 'Vengadores: Endgame' y la nueva fase de Marvel va tomando forma, los fans no han parado de especular sobre quién será el sustituto de Hugh Jackman como Lobezno o cómo se introducirán los mutantes en la historia interconectada que ya conocemos.

Ahora, uno de los actores que más suenan para el papel, Taron Egerton, ha dado unas sorprendentes declaraciones que han dejado claro que su posible participación futura no son solo rumores...

"Creo que me encantan esas películas y tengo muchos amigos que tienen papeles en ellas y les encanta y se lo pasan muy bien... No lo sé", ha reconocido Egerton durante la ACE Comic Con de Chicago.

"Creo que Logan es interesante. Estoy un poco desconcertado con todo esto, nunca me he sentido del tipo de tío de Lobezno", reconoce, además de apuntar que aunque no tenga el físico para ello le encantaría el reto.

"Creo que para eso aún faltan un par de años. Sé que Kevin Feige ha hablado de que faltan unos años. A lo mejor en ese tiempo tendré suficiente pinta de tipo duro para ello. No es ningún secreto de que soy fan de esas pelis y claro que me encantaría formar parte de ellas".

· · ·

Seguro que te interesa

¿Lobezno en 'Iron Man'? Se desvela que 'X-Men' iba a aparecer en Marvel antes de formarse 'Los Vengadores'