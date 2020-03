Taron Egerton quiere que Dwayne Johnson sea el villano de 'Kingsman 3'

La agencia inglesa se muda a Estados Unidos para asociarse con sus 'amigos' americanos. Pedro Pascal y Channing Tatum (aunque este último perdiera todo protagonismo) han sido los encargados combatir junto a un más experimentado Eggsy. Pero los ojos ya están puestos en la tercera parte y el actor protagonista, Taron Egerton, ha dejado claro a quién quiere ver como el villano de la película.

"Sé quién sera el personaje y no se parece en nada, pero me encanta Dwayne Johnson. Creo que encaja en esto, pero el personaje que me ha descrito Matthew no es Dwayne Johnson", explicaba el actor durante una entrevista a The Hollywood Reporter. Por lo que por mucho que le guste la todopoderosa Roca, es muy probable que Egerton se quede sin compartir minutos con él. Mattew Vaughn ha sabido plasmar a la perfección sus ideas en ambas partes, por lo que tendremos que fiarnos del director.

Habrá que esperar indefinidamente para saber más datos sobre esta tercera parte. Lo que es (casi) seguro es que Samuel L. Jackson no volverá de entre los muertos porque, según el actor, "hay un límite en los personajes que puedes devolver a la vida". 'Kingsman: El círculo de oro' está triunfando por todo el mundo, por lo que quién sabe si finalmente el personaje antagonista se adaptará a las condiciones de Dwayne Johnson y así terminar de explotar la taquilla. Si 'Fast and Furious' y sus hipotéticos spin-offs le dejan, claro.

¿Os gustaría un enfrentamiento entre el Rey Escorpión y Eggsy?