Quentin Tarantino se enfrenta a dos asaltantes que entraron a robar en su casa

La última historia de robos que ha protagonizado Quentin Tarantino no la ha dirigido él, sino que ha sido real. La madrugada del domingo, el cineasta de 'Pulp Fiction' se vio sorprendido por unos ladrones en su casa de Los Angeles.

Según ha informado el Departamento de Policía de Los Angeles al portal TMZ, el oscarizado director se vio sobresaltado por unos ruidos alrededor de medianoche, que lejos de acobardarle, le hicieron levantarse de la cama a buscar a los responsables.

Tarantino "se enfrentó" a los criminales, que huyeron sin dejar ninguna víctima o herido de por medio, un desenlace diferente al que las películas del realizador nos tienen acostumbrados. La policía no ha especificado cómo se enfrentó el cineasta a los ladrones, solo que se llevaron un rolex, joyas y bastante dinero.

Una grabación del vecindario podría ser la clave para identificar a los ladrones. Hasta entonces, Tarantino se encuentra inmerso en su propia historia de crímenes, rodando su nueva película 'Once Upon A Time In Hollywood', con Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino y Brad Pitt como protagonistas. Su estreno está programado para julio de 2019, y tratará la truculenta historia de los asesinatos de la Familia Manson, responsables de homicidios tan escabrosos como el de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski por aquel entonces.