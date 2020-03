Taraji P. Henson explota y revela la "calderilla" que cobró en 'El curioso caso de Benjamin Button' en comparación a Brad Pitt y Cate Blanchett

Taraji P. Henson es una reconocida actriz de Hollywood en la actualidad. La protagonista del éxito de Fox, 'Empire', no lo ha tenido fácil para llegar a su posición, y echando la vista atrás puede que algunas de sus participaciones en el cine te sorprendan al no haberla reconocido entonces.

La intérprete ha publicado un libro de sus memorias llamado 'Around the Way Girl', y entre otros muchos temas ha contado con todo lujo de detalles sus pensamientos y experiencias en el clásico instantáneo del cineasta David Fincher, 'El curioso caso de Benjamin Button'.

Recordemos que la interpretación de Henson como sufrida madre adoptiva de Benjamin le valió una nominación al Oscar, pero lo cierto es que el reconocimiento económico de la actriz en el propio film fue significativamente escaso, resultando en menos de un dos por cierto y pareciendo "calderilla del sofá" en comparación a Pitt y Blanchett. Así lo ha recogido Indie Wire.

"Tanto Brad como Cate recibieron millones por la película. ¿Yo? Me senté al lado del teléfono durante horas conteniendo el aliento, esperando a que Vince [su mánager] me llamara y me dijera la cifra que yo pensaba que me haría sentir bien: algo alrededor de seis cifras -sin duda un mero porcentaje de lo que Brad se iba a llevar a casa con Angelina y sus preciosos bebés, pero algo merecedor de una sólida actriz en auge con una buena cantidad de elogios de la crítica por su trabajo".

Sin embargo, esa propuesta estaba descartada, y lo que su mánager le ofreció fue algo muy distinto: "Han tirado a lo más bajo de seis cifras. Intenté convencerlos de subir un poco más, pero es lo máximo que ofrecen".

Para más inri, la intérprete ha revelado que también le hicieron pagar su estancia en New Orleans todo el tiempo que duró el rodaje.

"Tuve que acceder a pagar mis gastos de localización mientras rodábamos, lo que significa que tuve que pagar directamente de mi bolsillo tres meses de facturas de hotel. Sal, aquí está la herida".

Finalmente, Taraji confiesa que se sintió completamente humillada en el proceso, pero que aún así aceptó el papel debido a la escasez de papeles complejos para mujeres negras.