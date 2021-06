La tajante respuesta de Laurence Fishburne sobre su ausencia en 'Matrix 4'

Las hermanas Wachowski, Lana y Lilly, estrenaban en 1999 una de las películas más importantes de los últimos 20 años, 'Matrix', protagonizada por Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss y Hugo Weaving.

Tras el éxito de la primera cinta llegaron otras dos películas que conformaron la trilogía: 'The Matrix Reloaded' (2003) y 'The Matrix Revolutions' (2003). Pero, en diciembre de 2019 se anunció que 'Matrix' tendría una cuarta película 20 años después del estreno de la primera.

'Matrix' | Warner Bros.

En un principio se tenía pensado estrenar la cuarta entrega en mayo de 2021 pero tras la explosión de la pandemia del coronavirus la película, al igual que la mayoría de producciones cinematográficas se vieron interrumpidas.

De esta forma, cuando las medidas de seguridad lo permitieron retomaron el rodaje en 2020 pero por el momento no hay fecha de estreno del filme. Ahora, uno de sus actores principales, Laurence Fishburne, quien encarnó a Morfeo en la trilogía, ha concedido una entrevista a 'Collider' donde le han preguntado si estará en 'Matrix 4'.

Pregunta a la que el actor no ha tenido ningún reparo en contestar de forma clara: "No estoy en la próxima película de 'Matrix' y tendrías que preguntarle a Lana Wachowski por qué, porque no tengo una respuesta para eso", asegura tajante.

Lana Wachowski, creadora de 'Matrix' | Getty

Aunque, lo que sí ha confirmado es que estará en la cuarta película de 'John Wick', también con Keanu Reeves: "Leí el guión. Es realmente genial", afirma.

"Por mucho que sea el mismo mundo que las otras tres películas, es más profundo. Es mucho más profundo en términos del código del asesino y la relación que tiene con un personaje en particular que creo que está interpretando el Sr. Watanabe... es realmente el corazón y el alma", comentaba.

