La tajante respuesta de Jonah Hill a los haters que dicen que ha arruinado este deporte

Jonah Hill lleva un tiempo enseñando a sus seguidores cuál es su nuevo pasatiempo favorito, y es que el actor se ha animado a empezar a surfear. Jonah ha compartido en diversas ocasiones a través de su cuenta de Instagram sus habilidades encima de la tabla.

Pero, cómo no, muchos usuarios en redes sociales se han hecho eco de su nuevo hobby y no han dudado en criticarle por ello o hacer bromas. La cosa ha llegado hasta tal punto que hasta se han encontrado una pegatina en la que pone: "Jonah Hill ha arruinado el surf", algo que el actor no ha pasado por alto ni mucho menos.

En sus redes sociales Jonah se ha defendido de aquellos que le critican por hacer surf y disfrutar de ello. En una historia que ha colgado en las últimas horas, el actor subía la foto de la pegatina que le criticaba y a continuación escribía: "Nunca dejaré de hacer las cosas que me hacen feliz, sin importar lo inseguros que os haga mi felicidad".

"Jonah Hill ha arruinado el surf" | @jonahhill

La defensa de Jonah Hill a los que le critican por surfear | @jonahhill

La novia de Jonah Hill, Sarah Brady, también defiende al actor

No podía faltar la pareja de Jonah Hill para salir en su defensa, y Sarah Brady ha estallado por las críticas a su novio. La instructora de surf no daba crédito a la pegatina en la que dicen que "Jonah Hill ha arruinado el surf" y en una historia que ha subido a su cuenta de Instagram escribe: "Solo los gilipollas hacen algo como esto".

Y la pareja de Jonah sigue escribiendo: "Como miembro de la tercera generación del club de surf sé que esto no debería ocurrir. Respeta la playa como respetas a los demás. Si sientes la necesidad de criticar a otros, pregúntate por qué lo haces y considera que necesitas conseguir una vida".

A esto, Sarah añade: "Amo a mi hombre Jonah Hill y estoy muy orgullosa de él por haberse introducido en el surf simplemente por la pura alegría que le da".

La defensa de la novia de Jonah Hill por sus críticos | Instagram @sarahhbrady

Seguro que te interesa:

La foto de Jonah Hill y Zoë Kravitz que todos sus amigos famosos han calificado de 'puro fuego'