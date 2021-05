"La mejor película de todos los tiempos": Taika Waititi revela que 'Thor: Love and Thunder' está a punto de terminar su rodaje

Así, como lo lees. 'Thor: Love and Thunder', la cuarta película en solitario del Dios del Trueno que se espera ver en la gran pantalla en 2022, está a punto de terminar su rodaje.

Aunque todavía no se conoce con certeza la fecha exacta de su estreno, su director, Taika Waititi ha revelado en una entrevista para Weekend Today, que las grabaciones están a punto de finalizar: "Nos quedan cuatro semanas, ya veo la luz al final del túnel".

Además, está convencido que podría "ser la mejor película de Marvel de todos los tiempos". Y no esperamos menos, ya que Waititi ya fue director de 'Thor: Ragnarok', compartiendo espacio así con Chris Hemsworth, Natalie Portman y Tessa Thompson, entre otros.

El personaje de Russel Crowe

El actor neozelandés Russel Crowe es el nuevo fichaje de 'Thor: Love and Thunder', hasta ahora se desconocía el personaje que podría interpretar en el Universo Marvel y tras muchas suposiciones el actor finalmente reveló "sin querer" su papel.

En una entrevista radiofónica para la emisora australiana 'Joy Breakfast with The Murphys' confesó el personaje al que daría vida: "Me subiré a mi bicicleta y me iré a los estudios de Disney-Fox, y alrededor de las 9:15, seré Zeus".

...

Seguro que te interesa...

El vídeo con el que Chris Hemsworth habría desvelado su look para 'Thor: Love and Thunder'