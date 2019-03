Sylvester Stallone protagonizará el remake de 'No habrá paz para los malvados'

"Tengo uno (papel) en el futuro basado en un maravilloso film que fue hecho en España, 'No habrá paz para los malvados'", afirmó Stallone en una entrevista a la revista canadiense Mclean's, en la que reveló que será él quien tome el testigo de José Coronado para encarnar al policía crápula que protagoniza la cinta de Enrique Urbizu ganadora de seis premios Goya.

Una historia que el actor estadounidense compara con la de 'Teniente Corrupto' ('Bad Lieutenant'), la película que dirigió en 1992 Abel Ferrara y que protagonizó Harvey Keitel y que recientemente también ha sufrido la fiebre del remake con Nicolas Cage como protagonista y Werner Herzog como director. "Es una película fuerte, al estilo de 'Bad Lieutenant'. La estamos llamando 'Badder Lieutenant'", apuntó.

En la entrevista, Stallone también repasó sus proyectos de futuro. Con la inminente secuela de 'Los Mercenarios' que llegará a los cines en agosto, ya rodada, Stallone tiene en mente otra película de Rambo. Esta nueva entrega sería la quinta de la saga, en la que llevará al veterano de Vietnam hasta la frontera con México.

"Me muero de ganas de hacer otro Rambo. Estará en Arizona en la frontera y en ella tendrá que ir hasta México. No creo que Rambo guste a los mexicanos", señaló Stallone que tiene previsto poner punto y final con esta quinta entrega a la saga igual que ya hizo con la de Rocky.

En cuanto a otros proyectos, habló de 'The Tomb', en que coincidirá con su ahora gran amigo y antaño enemigo acérrimo -"no podíamos estar en la misma habitación", confiesa- Arnold Schwarzennegger. Una relación que comenzó a cambiar cuando Schwarzennegger se pasó a la política.

"Cuando empezó su carrera para llega a gobernador, comenzó a invitarme a eventos. Yo le dije que no pero entonces mi mujer me dijo: Vamos, que está tendiendo la rama de olivo, y lo siguiente que sé es que estoy en su campaña electoral, entonces nos caímos bien. Hizo grandes cosas por mí, como estar en 'Los Mercenarios' cuando era gobernador de forma gratuita", recuerda Stallone que, eso sí, afirma que en una pelea entre él y Schwarzennegger no habría color. "Yo garnaría. Lo siento Arnold, pero es la verdad", sentenció.