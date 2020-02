Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger juntos en el hospital

Tanto monta, monta tanto... Sylvester como Arnold. Parece que estos dos viejos rockeros de Hollywood le han cogido el gusto a esto de compartir planos hasta tal punto que Stallone y Schwarzenegger ya coinciden incluso en el hospital.

Tras grabar la secuela de 'Los Mercenarios', Stallone y Schwarzenegger tienen previsto protagonizar otra película juntos: 'The Tomb', otra cinta de acción dirigida por el sueco Mikael Hafström -un hombre con sobrada experiencia en Hollywood donde ya ha dirigido 'El rito', '1408' o 'Sin control'.-

Pero antes de meterse en más berenjenales, Schwarzenegger (de 64 años) acudió al hospital para revisar su maltrecho hombro. ¿Y a quién encontró en la cama de al lado? Pues sí, a su compañero de fatigas Stallone, que -a sus 65 años- también fue a poner a punto sus ajados mecanismos.

"Después de toda la acción, las acrobacias y los abusos físicos rodando 'Los Mercenarios 2' y 'The Last Stand', ya era hora de revisar mi hombro. Mirad con quien me he encontrado de casualidad en la cola de espera por su cirugía del hombro. Ahora ya estamos preparados para otro asalto con grandes momentos y mucha acción cuando rodemos The Tomb".

#greattobeback

Así presentó Schwarzenegger la curiosa fotografía que publicó en sus perfiles de las redes sociales junto con el hashtag #greattobeback en la que se le puede ver tumbado en una cama junto a Stallone, que también yace convaleciente en otra cama. Los dos a pecho descubierto -Sly conectado a un gotero y Arnold con el hombro vendado- están departiendo amigablemente -de esas cosas de las que hablan las superestrellas de Hollywood- mientras esperan que los galenos pongan a punto sus cuerpos, maltrechos tras décadas de acción.

Una imagen más que curiosa que demuestra que los viejos rockeros nunca mueren... pero sí se lesionan. El rodaje de 'The Tomb', ya con Stallone confirmado oficialmente como acompañante de Schwarzenegger, arrancarcará en pocos meses en Luisiana.

Antes les veremos a ambos en 'Los Mercenarios 2', que se estrenará este verano, y en la que también disfrutaremos de otros mitos del cine de acción como Jason Statham, Bruce Willis, Chuck Norris, Jean Claude Van Damme o Dolph Lundgren.