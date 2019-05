¿Será el sustituto de Capitán América? El nuevo superhéroe que suena fuerte para la Fase 4 de Marvel

Ahora que con 'Vengadores: Endgame' y con el estreno de 'SpiderMan: Lejos de casa' el Universo Marvel ha cerrado su tercera fase, muchos rumores existen sobre quiénes serán los protagonistas de los próximos años. En 'Endgame' la mayoría de las tramas de todos los superhéroes se cierran, con lo que es necesario nuevos personajes que inicien historias nuevas.

Está previsto que en la cuarta fase probablemente se estrenen las segundas partes de 'Doctor Strange' y 'Black Panther', además de la tercera parte de 'Guardianes de la Galaxia' y el estreno de 'Los Eternos' que podría llegar en 2020 con Angelina Jolie y Richard Madden. Ahora se ha desvelado otro nombre que podría desarrollarse próximamente.

Según informa el medio We Got This Covered, Marvel estaría planificando el desarrollo de una película con Capitán Britania y de esta manera se encontraría un superhéroe similar al Capitán América. Además no es la primera vez que se escucha este rumor ya que hace un tiempo sonaba esta película con Guy Ritchie como posible director.

Capitán Britania | Marvel Comics

En 'Endgame' se hace referencia a Brian Braddock, el nombre que está detrás del Capitán Britania, en el momento en que Iron Man y Capitán América viajan a los años 70, con lo que podría ser una pista más sobre el nuevo superhéroe de los cómics.

