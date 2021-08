El surrealista debate de Kristen Bell y su marido Dax Shepard cuando la "pilla" sin tirar el papel después de orinar

El matrimonio formado por los actores Kristen Bell y Dax Shepard resulta siempre de lo más divertido gracias a que son naturales, cercanos y siempre comparten lo bueno (y lo malo) de su día a día con sus fans en las redes sociales. Especialmente sus bromas y "peleas".

Ahora, Kristen Bell ha compartido un vídeo en el que es acusada de dejar papel usado sobre el inodoro. "Pillada por Dax Shepard. Pero orinar ES una pérdida de tiempo, y mantengo esa declaración", escribe en el pie del vídeo, en referencia a las palabras que ella misma dice en un audio compartido en la misma publicación.

"Orinar es una pérdida de tiempo, así que cuando estoy allí, solo busco terminar lo más rápido posible". En ese mismo audio, Dax Shepard replica: "¿Y dejas que el papel higiénico vaya a donde quiera ir?".

"No te imaginas cuántas veces he visto eso antes de decidirme a decir algo", confiesa el presentador del podcast Armchair Expert.

En el vídeo se oye a Kristen riéndose mientras graba el papel del delito y su marido le pregunta: "¿Cuál era la intención? Querías que estuviera en la taza o en la basura, porque ahora que tengo que terminar la tarea que comenzaste, solo quiero asegurarme de que lo hago correctamente", añade con sorna. A lo que Kristen responde, mientras empuja el papel al inodoro: "Obviamente, no me importa".

Y no queda esto solo en el vídeo, sino que el debate ha seguido en los comentarios.

"Solo me pregunto, si no puede molestarse en tirar el papel, ¿cuáles son las probabilidades de que esté haciendo un esfuerzo para lavarse las manos?", cuestiona un usuario. "ESO lo hago. Siempre me lavo las manos. Bueno, siendo honestos, no siempre en medio de la noche. Pero siempre me las lavo cuando me despierto", replica Bell.

El vídeo tiene ya 143 mil likes y más de 2.000 comentarios... todos divididos entre fans y amigos divertidos con la pareja y algunos en shock por la confesión de Bell.

