Los supuestos planes para mantener alejados a Ryan Reynolds y Scarlett Johansson en el Universo Marvel

Ryan Reynolds y Scarlett Johansson, los actores que dan vida a Deadpool y Viuda Negra en sus respectivas películas de superhéroes, tuvieron una relación que duró poco menos de dos años. Ambos se conocieron por temas de trabajo y se casaron en 2007. A pesar de tener todos los ingredientes para convertirse en la pareja perfecta, rompieron antes de cumplir su segundo aniversario como matrimonio.

Dentro del Universo Marvel, la actriz ha participado en multitud de películas como 'Vengadores: Endgame' y tiene pendiente de estreno su cinta en solitario 'Viuda Negra'. Por su parte, Ryan Reynolds es el protagonista del irreverente 'Deadpool', el cual ahora forma parte oficialmente de Marvel con la compra de Disney.

Según el medio 'We Got This Covered', Marvel Studios se estaría intentando asegurar de que Ryan y Scarlett no trabajen juntos en el Universo Marvel. Esto se debería a que tras la ruptura, la pareja habría pedido no compartir ninguna escena en el futuro.

Fuentes de este medio afirman que esto podría cumplirse a través de un contrato, ya que el actor estaría esperando evitar cruzarse con su ex en la gran pantalla. "Ryan Reynolds y Scarlett Johansson no están en su mejor momento, por lo que Marvel se asegurará de que no se encuentren ni trabajen juntos en el Universo Marvel", asegura esta fuente que, por supuesto, no indica nada oficial.

En cualquier caso y como hemos mencionado anteriormente, si esto llegase a ser cierto, quedaría reflejado en una cláusula del contrato destinada a evitar cualquier situación incómoda por parte de los actores, ya que si no están de acuerdo, sería desagradable que ambos tuviesen que trabajar juntos.

A pesar de todo, Scarlett Johansson y su personaje Natasha Romanoff, están a la espera del estreno de su nueva película 'Viuda Negra', que tendrá lugar el próximo 9 de julio. Por su parte, Ryan Reynolds se encuentra esperando comenzar el rodaje de 'Deadpool 3', que no se cree que tenga lugar antes de 2022.

