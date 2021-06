Los sueños se cumplen: El vídeo de Tom Holland en el que ya decía que le gustaría interpretar a SpiderMan años antes

A día de hoy, puede que Tom Holland sea uno de los actores más populares y reconocidos, gracias en parte a su rol dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. La estrella de Hollywood en breves tendrá su propia trilogía completa con el estreno de 'SpiderMan: No Way Home' el próximo 17 de diciembre.

Lo que está claro es que, si Holland quiere, todavía le queda mucho futuro por delante interpretando a Peter Parker. Si recordamos, el actor lleva en Marvel desde 2016, cuando se puso por primera vez el traje del hombre araña y debutó en 'Capitán América: Civil War'.

Pero Tom Holland ya había puesto los ojos en el papel de SpiderMan tiempo antes. Recientemente se ha hecho viral un TikTok con un vídeo de 2014 en el que aparece el actor mencionando que le encantaría interpretar al superhéroe en las películas. El momento es de una entrevista en la alfombra roja para un evento que organizó la revista 'Empire'.

"Es imposible decir algo que quieras hacer exactamente, pero me gustaría hacer algo relacionado con la acción o la comedia, tal vez algo menos serio", dijo Holland sobre sus proyectos futuros. "¿Qué tipo de superhéroe me gustaría interpretar?", le preguntó el entrevistador en ese momento. "Tal vez estaría preparado para interpretar a SpiderMan dentro de diez años para el reinicio del reinicio", respondió.

Los fans han aplaudido al actor por manifestar sus sueños de convertirse en un superhéroe de Marvel. Incluso había algunos que mencionaban que si luchas por tus sueños, como hizo Holland, al final se cumplen.

Los proyectos futuros de Holland después de 'SpiderMan: No Way Home'

Cuando 'SpiderMan: No Way Home' llegue a los cines este diciembre, Holland habrá interpretado al personaje en seis películas diferentes. Después de que su trabajo se haya completado oficialmente, Holland ha dicho que planea tomarse un descanso para reevaluar su futuro en la franquicia.

"Voy a tomarme un descanso y viajar por el mundo", mencionó Holland al medio 'USA Today' a principios de este año cuando se le preguntó qué haría después de terminar 'No Way Home'. "Es la primera vez desde que firmé con Marvel que no tengo un contrato con nadie. Podría ir a esquiar porque eso es algo que realmente no me han permitido hacer porque obviamente es un deporte peligroso. He tenido mucho cuidado a lo largo de los años, por eso me he obsesionado con el golf porque es el único deporte que puedo practicar sin lesionarme", señaló.

