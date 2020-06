Ed y Lorraine Warren atesoraron a lo largo de su vida y de su carrera como parapsicólogos gran cantidad de objetos en los que supuestamente se apreciaba actividad paranormal, y decidieron juntarlos todos en un museo, el Warren Occult Museum. Algunas de las piezas albergadas allí han dado lugar incluso a spin offs en la saga terrorífica, como es el caso de Annabelle.

Aunque la muñeca diabólica es muy distinta en la vida real a cómo ha sido retratada en la franquicia de terror, lo cierto es que Annabelle, como tal, existe. Pero no es la única muñeca que hay en este museo. El director del lugar, Tony Spera, ha publicado recientemente un vídeo en YouTube en el que muestra a la conocida como 'Muñeca de las Sombras' o 'Doll of Shadows'.

El vídeo ha sido grabado directamente por él, y en la grabación se puede ver a una muñeca absolutamente terrorífica. Para su construcción se usaron incluso huesos y uñas de humanos. De su boca directamente se puede ver un diente humano que sobresale.

Según cuenta Spera, la muñeca fue descubierta por una joven pareja en los años 90 en una tienda de antigüedades. No ha relatado cómo llegó a ser posesión de los Warren, aunque conociendo el historial, seguro que ocurrió algo truculento.

Por el momento no hay planes de que esta muñeca aparezca en el Universo Warren cinematográfico, pero lo cierto es que tiene potencial. La nueva entrega de la franquicia, llamada 'The devil made me do it', tendrá como protagonista a Arne Cheyenne Johnson, que en 1981 afirmó haber sufrido una posesión demoniaca como defensa a la acusación de asesinato.

