Steven Spielberg y J.J. Abrams se unen para contar la historia de los refugiados de Siria

La adaptación del libro de Melissa Fleming 'A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee's Incredible Story of Love, Loss, and Survival' llegará a nuestras pantallas de la mano de nada menos que Steven Spielberg y J.J. Abrams.

La novela relata la odisea de una joven siria que a los 19 años abandonó su país huyendo de la guerra rumbo a Europa pasando por Egipto. Una travesía dura en la que se vio obligada a sobrevivir, junto con dos niños, en un flotador a la deriva en mitad del Mediterráneo. Unos niños que fueron llevados hasta los brazos de Doaa por sus padres antes de morir ahogados para intentar que sobrevivieran. Durante días, Doaa flota, reza y canta a esos bebés en sus brazos. Ella debe sobrevivir para cuidar de estos niños y, lo más importante, no puede perder la esperanza.

Según revela una información publicada por The Wrap, Paramount Pictures y Amblin Partners se hicieron con los derechos de la obra de Fleming, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los refugiados. Todavía no hay director ni guionistas relacionados con el proyecto.

Spielberg y Abrams ya colaboraron en 'Super 8', cinta dirigida por el creador de 'Perdidos' en la que Spielberg ejerció como productor. Tras dirigir 'Star Wars: El despertar de la Fuerza', Abrams ha producido la siguiente entrega de la saga, 'Los últimos Jedi'.