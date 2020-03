Steve Carell, Bryan Cranston y Laurence Fishburne, protagonistas de lo nuevo de Richard Linklater

Steve Carell, Bryan Cranston y Laurence Fishburne protagonizarán la nueva película del director Richard Linklater ('Boyhood'), 'Last Flag Flying'. La cinta será una secuela de 'El último deber', protagonizada por Jack Nicholson, y una adaptación del libro de Darryl Ponicsan.

Según The Hollywood Reporter, los tres actores se encuentran negociando su participación en el próximo proyecto de Linklater. Last Flag Flying será una especie de secuela de la comedia dramática de 1973. La película se basará en la novela homónima escrita por Ponicsan, autor también responsable de 'The Last Detail', que posteriormente se llevó al cine bajo la dirección de Hal Ashby.

No es la primera vez que Linklater quiere poner en marcha este proyecto. En 2006, un año después de que se publicara el libro, el director ya mostró su interés por adaptar la novela al cine. Su intención era reunir de nuevo a Nicholson y Randy Quaid, y que Morgan Freeman sustituyera a Otis Young, que falleció en 2001.

Parece que ahora Linklanter podrá resucitar finalmente el proyecto, con Amazon Studios a cargo de la producción de la película. Está previsto que 'Last Flag Flying' comience su producción en noviembre. Este será el primer trabajo del director con Amazon Studios, que recientemente se ha encargado de la producción de lo último de Woody Allen, 'Café Society', y de 'The Neon Demon', de Nicolas Winding.

La historia original de 'El último deber' se centra en dos marines (Nicholson y Young) a los que les ordenan escoltar a un joven marinero (Quaid) hasta prisión. Pero durante el camino vivirán grandes experiencias que les llevarán a replantearse su visión de la vida. En Last Flag el trío vuelve a encontrarse. Los ex suboficiales acudirán al encuentro del ex preso, que necesita que le ayuden a traer el cuerpo de su hijo muerto en Irak.