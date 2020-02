Stephen King confirma que odia la adaptación de Stanley Kubrick de 'El Resplandor'

Esta no es la primera vez que el autor ha expresado su desacuerdo con la cinta de Kubrik, pero su tweet demuestra una vez más que no importa cuánto valore la película la Historia del cine, al creador de la historia va a seguir sin convencerle lo más mínimo.

El medio preguntó a King su opinión experta para ver cuál es su favorita, pero la respuesta cogió a todos por sorpresa, "ésta no".

Pese al éxito de la película, lo cierto es que para el maestro de lo macabro no es ni mucho menos digna de su obra, y es que a Stephen King no le hace mucha ilusión la versión cinematográfica de 'El Resplandor'.

@blumhouse Not this one.