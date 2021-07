Stephen Dorff recula y pide perdón por lo que ha dicho de Scarlett Johansson y 'Viuda Negra'

Hace unas semanas el actor Stephen Dorff sorprendía a propios y extraños con sus duras declaraciones sobre la industria de Hollywood. En estas declaraciones que hacía Stephen, se centraba en las películas Marvel, en especial en 'Viuda Negra' y Scarlett Johansson.

Esta era su opinión sobre Hollywood y así la contaba en Independant: "Este año los Oscar han sido la cosa más vergonzosa que he visto en mi vida. Mi negocio se está convirtiendo en un gran show"

Después cargaba contra Marvel y 'Viuda Negra', haciendo hincapié en Scarlett Johansson: "Aún sigo buscando algo bueno, porque no quiero estar en 'Viuda Negra'. Me parece basura. Parece un videojuego mal hecho. Me avergüenza esta gente. ¡Estoy avergonzado por Scarlett! Estoy seguro de que le han pagado unos cinco o siete millones de dólares, pero me da vergüenza"

Stephen Dorff en 'True Detective' | HBO

Stephen Dorff se retracta de sus palabras hacia Scarlett Johansson y 'Viuda Negra'

A pesar de estas duras declaraciones de Stephen Dorff sobre su compañera de profesión Scarlett Johansson, la actriz no respondió de ninguna manera. Pero parece que ha sido el propio Stephen quién se ha arrepentido de sus palabras: "Oh, me encanta Scarlett. Creo que se han sacado un poco de contexto mis declaraciones. Ella es una actriz fantástica. Simplemente, no soy un fan. Amo a Scarlett y además he oído que va a ser madre así que quiero desearle lo mejor y ella es una vieja amiga, así que me sentí mal sobre mis comentarios", explica en TMZ.

"No la he visto, realmente no voy a ver esas películas. Me gustó 'Iron Man', me gusta cuando son un poco más oscuras. Me encantó 'Joker'. Y estoy esperando con ganas la nueva de Batman, continúa Stephen.

Y termina contando: "Pero sabes, ese hombre en Inglaterra me pilló en un momento en el que estaba hablando mal y me sentí mal sobre ello. A veces esas cosas pasan. No he escuchado nada sobre Scarlett, pero le he mandado un mensaje".

