'Star Wars': Yoda se cuela por error en los libros de Historia de Arabia Saudí

El rey Faisal fue uno de los hombres más respetados en Arabia Saudí. Reinó durante 11 años el país y se le atribuye la modernización del mismo. Pero antes de llegar a la corona en el año 1964, Faisal fue ministro de asuntos exteriores y primer ministro. Es, sin duda, una de las figuras más recordadas y su asesinato sobrecogió al mundo. Pero esto tiene mucho más sentido cuando nos revelan que el mismísimo Maestro Yoda fue el encargado de llevar su entrenamiento.

La fotografía fue diseñada por Abdullah Al Shehri, el cual ha declarado al New York Times que "la diseñó pero no la puso ahí". Desde luego, ver al jedi más poderoso de la galaxia en la firma de la Carta de las Naciones Unidas, no es algo que pase todos los días. Lástima que en Arabia Saudí no se hayan tomado este error tan de buen humor y estén en búsqueda del responsable del error.

El ministro de Educación se ha visto forzado a pedir disculpas públicamente y ha afirmado que se han organizado para encontrar al culpable. Los nuevos libros de texto están en impresión para sustituir los actuales y así solventar este "error involuntario" que ha dado la vuelta al mundo de la forma más divertida. Muchos niños verán como Yoda vuelve a Dagobah y deja de lado esta galaxia, pero sin duda pocos olvidarán esta fotografía.