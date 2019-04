'Star Wars: The Rise of Skywalker': J.J. Abrams revela el verdadero significado del título de la película

Este fin de semana ha salido a la luz el primer tráiler de lo nuevo de 'Star Wars', que tiene como título 'Star Wars: The Rise of Skywalker'. Un adelanto que ha generado mucha expectación no solo por el contenido del vídeo sino también por la gran cantidad de preguntas y dudas que ha dejado a sus fans.

Y la más importante es: ¿Qué significa realmente ese título? Si estás leyendo esta noticia es porque seguramente seas uno de esos seguidores que no ha entiendo realmente el nombre de la película, pero no te preocupes porque el propio J.J. Abrams ha resuelto esta incognita.

En una entrevista con Entertainment Tonight el director de la película, que llegará a los cines el 20 de diciembre, ha querido explicar con todo detalle el sentido de 'The Rise of Skywalker':

"Bueno, el título parece que es el correcto para esta película. Se que es provocativo y que genera muchas preguntas, pero cuando veas la película, verás cuál era su intención y lo que significa. Pero en la serie de títulos, este tiene una gran responsabilidad, tiene que ser el final no sólo para tres películas, sino para nueve. La idea de incorporar las películas que llegaron antes, extrañamente, es la historia de la película. Son los personajes de la película los que heredan todo lo que llegó con las generaciones anteriores, ya sean los pecados del padre o la sabiduría que adquirieron, y la pregunta es si esta nueva generación está preparada para su labor, si pueden hacer frente a lo que deben. Así que, de algún modo, hemos llegado a esta película habiendo heredado mucho, y la pregunta 'podemos hacerlo' es una pregunta que nos hacemos a nosotros mismos a diario".

