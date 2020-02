La película en solitario de Han Solo es uno de los proyectos de 'Star Wars' más deseados por los fans, debido a que la cinta explorará los orígenes del contrabandista con una cara más joven, la de Alden Ehrenreich. Si todo va bien, el siguiente y esperado spin-off de la saga galáctica podría empezar a rodarse este mes para tenerlo todo preparado de cara al estreno a mediados del 2018. De momento todo parece estar en orden, pues ya se está hablando de los supuestos lugares de rodaje para la cinta, y uno de ellos es muy, muy cercano a nosotros...

Y es que según El Blog de Cine Español, el spin-off de Han Solo podría rodarse en la isla de Fuerteventura, en las Islas Canarias. Aunque aún no ha sido confirmado por Lucasfilm o Disney, la elección de la isla no sería descabellada, pues Hollywood se ha fijado varias veces en las Canarias para rodar superproducciones como 'Aliados', 'Jason Bourne' o 'Fast and Furious 6'. Por si acaso, será mejor que Alden Ehrenreich vaya comprando protector solar y desempolvando el diccionario de español...

De ser confirmada esta información, Fuerteventura sería la segunda localización española en aparecer en una película de Star Wars. Sevilla tuvo el honor de ser la primera, con la Plaza de España sirviendo de escenario para recrear los edificios de Naboo en el segundo episodio de la saga, 'El ataque de los clones'.

