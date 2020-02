¿Aún no has visto 'Rogue One: Una historia de 'Star Wars'? El primer spin-off de la saga galáctica está arrasando en taquilla, marcando un buen comienzo para los demás proyectos planeados por Disney como la película propia de Han Solo. Aunque desgraciadamente, tendremos que esperar un poco más para ver el segundo spin-off de 'Star Wars'.

El estreno de los orígenes del contrabandista más famoso de la galaxia estaba previsto para el 25 de mayo de 2018, aunque según afirma el portal Making Star Wars esta fecha se retrasaría hasta el invierno de ese año, concretamente en el 13 de diciembre. La página web afirma que esta información viene de varias fuentes en la industria del cine de Hollywood, aunque de momento no hay que dar nada por sentado pues solo se trata de rumores no confirmados oficialmente.

Se estrene en mayo o en diciembre, lo que si sabemos 100% es que Alden Ehrenreich será el que se ponga en la piel del joven Han Solo. No estará solo en esta aventura, pues le acompañarán Donald Glover interpretando a un joven Lando Calrissian y Emilia Clarke en un papel aún no confirmado.

