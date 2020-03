'Star Wars' lanzará un nuevo libro que contará la saga desde el punto de vista de los personajes secundarios

'Star Wars' es una de las franquicias más exitosas de la historia, pero no sólo en taquilla, sino también debido a su grandioso y variado merchandising.

Como ya contamos, Disney planea 15 años más de la saga tras Episodio IX, pero no se van a centrar únicamente en la gran pantalla, sino que planean extender su universo también en las librearías.

Esto no es nuevo ya que existen series de dibujos animados, videojuegos y cómics sobre 'Star Wars'. Sin embargo ahora lanzarán una nueva novela contada como nunca antes lo han hecho.

Como ha publicado IndieWire, Disney lanzará un nuevo libro de la franquicia el próximo otoño por motivo del 40 aniversario del estreno de 'Star Wars: Una nueva esperanza'. Bajo el título de 'Star Wars: From a certain point of view', este nuevo libro se centrará en contar 40 historias de personajes aún desconocidos y donde se narrarán los sucesos acontecidos en la saga desde su punto de vista. Los relatos irán desde relatos narrados por rebeldes que ayudaron a Luke Skywalker, hasta por los Stormtroopers del Imperio Galáctico.

El libro está firmado por casi 50 autores que ya han trabajado en este universo. La obra será publicado sin ánimo de lucro, por lo que los escritores que intervienen en la elaboración no percibirán ningún dinero. Además la editorial Penguin Random House ha donado 100.000 dólares para la organización de esta novela.