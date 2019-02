La primera y emocionante imagen de 'Star Wars: Episodio 9' anuncia el fin del rodaje

El rodaje de 'Star Wars: Episodio IX' ha llegado a su fin y con él la producción de la entrega final de la trilogía Skywalker. El equipo de la película que se estrena en los cines el próximo 20 de diciembre está de lo más emocionado y se han despedido con una fotografía muy representativa.

En la imagen podemos ver a Daisy Ridley, John Boyega y J.J Abrams fundiéndose en un emotivo abrazo . "No me puedo creer que esto se esté acabando", escribía Ridley en su cuenta de Instagram. Por su parte, el mensaje de Boyega ha sido mucho más extenso: "Así llega el final de 'Star Wars: Episodio IX' y el final de un capítulo de mi vida por el que no podría estar más agradecido. ¡Menudo proceso! Ha sido todo un placer estar en estas películas rodeado de gente maravillosa. Personalmente quiero agradecer a J.J. Abrams por darme la oportunidad de hacer mis sueños realidad. Para nuestros seguidores... ¡nos vemos PRONTO! Que la Fuerza esté con vosotros". ¿A qué se referirá con ese 'pronto'? Puede que al tráiler...

Por último, el director de 'El despertar de la Fuerza' se ha despedido de la trilogía que comienza y termina con su dirección diciendo: "Parece imposible, pero hoy ha terminado la fotografía del Episodio IX. No hay un modo adecuado de agradecer a este equipo y reparto verdaderamente mágico. Estoy en deuda con vosotros para toda la vida".

