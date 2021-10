Stanley Tucci habla de su dura batalla contra el cáncer que le dejó sin gusto ni olfato

Stanley Tucci es un consagrado actor, al que recordarás como el estilista de 'El diablo viste de Prada' o el presentador de 'Los juegos del hambre', entre tantas otras películas. Además de ser un grande de la gran pantalla, Tucci también se ha puesto a escribir y tiene su propio programa, 'Searching for Italy', en el que descubre la historia y las delicias de la comida italiana. Su nueva memoria se llama 'Taste: My life through Food', y en ella se ha sincerado sobre las experiencias que vivió al luchar contra un cáncer brutal.

Cuando un dentista le dijo por primera vez que el dolor de boca que tenía, podría deberse a algún tipo de cáncer bucal, Tucci escribe que "se quedó atónito hasta casi desmayarse". Esto podría suponer la peor pesadilla para una persona crecida en una familia italiana. El actor escribe, "Había veces que pensaba que nunca volvería a cocinar por disfrutar de una comida con la gente que quiero".

Su primera mujer, Kate Tucci, murió a los 47 años por cáncer de mama, por lo que no estaba seguro de si someterse a un tratamiento de quimioterapia, ya que podría ser demasiado doloroso. Este lo había vivido previamente y desde otro punto de vista con el caso de Kate.

Pero sabiendo que había casi un 90% de probabilidad de que el tratamiento funcionara, y que su actual mujer, Felicity, estaba embarazada, el actor siguió adelante con ello. Esta quimioterapia a la que se sometía haría que perdiera sus sentidos de gusto y olfato, y a la vez, la producción de saliva, aunque solo fuera temporal.

Su duro tratamiento contra el cáncer

Tucci recibió quimioterapia durante 7 semanas, 5 días a la semana, y sus efectos secundarios incluyeron vértigo, náuseas y pérdida de apetito. El New York Post recoge algunas de las declaraciones de sus nuevas memorias en las que el actor describe su experiencia, "Después de una semana de tratamientos todo lo que era capaz de meterme en la boca me sabía a cartón viejo y húmedo. Unos días más tarde, todo sabía al mismo cartón mojado de siempre, pero untado con los excrementos de alguien".

Irónicamente, mientras recibía quimioterapia, Tucci recurrió a programas televisivos de comida para pasar el rato. "Era un acto de puro masoquismo, ya que incluso el mero hecho de pensar en la comida me daba asco. En retrospectiva, supongo que era una forma de aferrarme a lo que amaba o de recordar lo que había tenido una vez porque estaba muy desesperado por volver a tenerlo", escribe. "Estaba decidido a hacer que me curase más rápido".

Durante su tratamiento, Tucci estrenó su propio programa, 'Searching for Italy', en el que se enfrenta a grandes cantidades de comidas y platos, pero en ese momento, le repugnaba. "Me esforzaba por soportar el olor de los ingredientes sólo para poder estar frente a los fogones y crear algo que sabía que podía comer. El sabor no importaba, ya que iba a ir directamente a mi estómago por el tubo, pero era importante para mí que si alguien comiera por la boca lo encontrara apetecible". Ese momento fue tan duro, que hasta dependía del tubo de alimentación que tenía para beber agua, ya que está le sabía a "ácido de batería".

Después de una intensa quimioterapia y sus efectos secundarios

A pesar de vivir en Inglaterra, Tucci se sometió al tratamiento en Nueva York, donde sus cuñados, John Krasinki y Emily Blunt, le permitieron a él y a su familia alojarse en su casa de Westchester. Otros compañeros del mundo de Hollywood, cómo Blake Lively y Ryan Reynolds, también le apoyaron bastante. Es más, Reynolds estuvo a su lado cuando le dijeron, seis meses después de su último tratamiento, que no mostraba "ninguna evidencia de enfermedad", aunque algunos de los efectos secundarios persistían.

"Durante más de dos años mi boca estuvo increíblemente sensible", escribe Tucci. "No podía beber nada con gas, y desde luego, no podía comer nada picante. Podía beber y saborear el alcohol, pero sobre todo me ceñía al vino blanco con grandes cantidades de hielo". También ha sufrido por tener una saliva limitada y ser propenso a atragantarse, especialmente con alimentos como el filete y el pan, lo que resultó difícil durante el rodaje de la primera temporada de su programa de televisión.

Aunque esta batalla fue una de las más duras de su vida, también ha tenido su lado positivo, ya que Tucci ha aprendido a apreciar la alegría que le trae comer y beber. La estrella escribe, "Mi enfermedad y los brutales efectos secundarios del tratamiento hicieron que me diera cuenta de que la comida no sólo era una parte enorme de mi vida, sino que básicamente era mi vida".

Su programa de 6 episodios tuvo tanto éxito, que CNN anunció en Twitter que 'Searching for Italy' volverá el año que viene con su temporada 2.