No sin Stallone: Arnold Schwarzenneger tampoco estará en 'Los Mercenarios 4'

El viernes pasado el representante de Sylvester Stallone confirmaba que el actor no estaría en la cuarta película de la saga 'Los Mercenarios', tras no conseguir llegar a un entendimiento sobre el guión y el nuevo director. Hay que recordar que además de protagonizarla, Stallone también participó en el guión de las dos primeras entregas y dirigió la película original en 2010.

Ahora Arnold Schwarzenegger ha explicado que tras la baja de Stallone, lo más probable es que tampoco le veamos a él en la cuarta entrega, que llegará a los cines en 2018. Esto es lo que ha contado a Entertainment Weekly:

"No he visto el guión; Ni siquiera sé si hay un guión, a pesar de que quieren rodar en agosto, como suelen hacer". Y va más allá, ya que considera que "no hay 'Los Mercenarios' sin Stallone. Nunca haría la película sin él".

Esto es amistad y lo demás son tonterías, ¿no crees?