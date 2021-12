El spoiler de Tom Holland sobre 'SpiderMan: Sin Camino a Casa' en su emocionado mensaje

El esperadísimo estreno de 'SpiderMan: Sin Camino a Casa' por fin ha llegado y no son pocos los fans que este mismo jueves han visto ya la película. Pero no te sientas mal si a ti aún no te ha dado tiempo a verla. Solo te advertimos una cosa, esta noticia contiene SPOILERS, así que mejor guárdatela para cuando ya hayas disfrutado de ella.

En la tercera entrega de la trilogía de Tom Holland como Peter Parker pasan muuuuchas cosas. Y cuando digo muchas, es que son muchísimas. Gran parte de las teoría que los fans habían lanzado sobre 'SpiderMan: Sin Camino a casa' han resultado cumplirse, y es que Jon Watts ha hecho una película que es un auténtico regalo para los fans.

Esta semana sus actores han vivido una montaña rusa de emociones, y especialmente Tom Holland, que ha visto como por fin todo su trabajo ha llegado a manos de los fervientes seguidores de SpiderMan. Así, el joven actor ha querido dar las gracias por todo esto que está sintiendo con este post lleno de imágenes muy especiales.

Pero es que también ha escrito un mensaje, y es aquí donde muchos pueden pensar que ha hablado más de la cuenta: "No puedo creer que lo hayamos hecho. Compartir la pantalla y mi vida con estas personas increíbles ha sido un cambio de vida. Esta película es un trabajo de amor y celebra tres generaciones del cine. Realmente es un sueño hecho realidad y siempre estaré agradecido por todo el amor y apoyo que hemos recibido a lo largo de los años. Os queremos y os lo agradecemos desde el fondo de nuestro corazón. Disfruta la película. PD: ¡Trae pañuelos!".

Entre sus palabras se puede leer que esta película "celebra tres generaciones del cine". ¿Nos estaba contando Tom Holland ya que efectivamente en 'SpiderMan: Sin Camino a Casa' aparecen los tres Peter Parker que hemos conocido en el cine, es decir, Tobey Maguire, Andrew Garfield y él mismo? ¿Es este otro de sus legendarios spoilers? Sea como sea, se lo perdonamos todo.

