'SpiderMan: No Way Home': El espectacular nuevo traje de Tom Holland que parece inspirado en Doctor Strange

Cada vez son más los nuevos detalles que se van desvelando de la nueva entrega del Hombre Araña. Aunque todavía no hay una sinopsis oficial que nos cuente la nueva aventura en la que veremos a Peter Parker, interpretado por Tom Holland, parece que poco a poco empieza a tomar forma 'SpiderMan: No Way Home'.

Esta vez, volvemos a tener pistas sobre el nuevo traje que lucirá SpiderMan en su nueva película. Si hace unas semanas ya nos mostraban un posible traje nuevo de Tom Holland con un LEGO en esta tercera entrega, parece que ahora desde Hot Toys Collectibles han mostrado otro de los trajes que Peter Parker luciría en 'SpiderMan: No Way Home'.

El look en cuestión ha sido desvelado a través de una figura de acción de nuestro vecino y amigo SpiderMan, en el que vemos al héroe con un traje negro y dorado. Pero lo que más ha impactado a los fans al ver este nuevo uniforme es el guante dorado que porta y con el que lanza unas telarañas algo peculiares.

Y todo parece indicar que Doctor Strange está involucrado en esto, ya que esta vez parece estar lanzando unas telarañas con círculos muy similares a la magia que usa Doctor Strange. Además, en el pecho de SpiderMan no está la araña convencional, sino que también tiene un círculo parecido al tipo de magia que usa el Hechicero Supremo.

Este es el mensaje que acompaña a la publicación: "Tu amigo y vecino SpiderMan ha enseñado muchos estilos diferentes en sus múltiples películas y ha dejado a los fans alucinados con sus nuevos dispositivos. Para preparar a los fans de Spidey, hoy Hot Toys se complace en presentar SpiderMan y su nuevo traje negro y dorado. Será uno de los nuevos trajes que se verán en la película, a escala 1/6, como figura coleccionable antes del lanzamiento de 'SpiderMan: No Way Home'".

La cuenta además describe la nueva figura: "Diseñada por expertos en base a la apariencia de Tom Holland como Peter Parker en la película, la última figura de SpiderMan presenta una cabeza esculpida a semejanza impresionante, una cabeza enmascarada con múltiples piezas intercambiables de SpiderMan para crear a numerosas expresiones de SpiderMan. Un precioso traje negro y dorado diseñado con patrones de telaraña detallados, una selección de accesorios altamente detallados que incluyen un guantelete, efectos de telaraña mística, una máscara de SpiderMan, una variedad de partes de efectos de tiro de telaraña y un soporte de figura dinámica temática".

Y finalizan diciendo: "¡El negro y el dorado son los nuevos rojo y azul! Asegúrate de añadir este Spidey a tu colección del trepa muros".

